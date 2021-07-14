Охранник садового товарищества в Приморье изнасиловал дачницу и уехал на ее машине

Владивосток, 14 июля. Жительница Владивостока стала жертвой вооруженного насильника, который работал охранником на территории садового некоммерческого товарищества в Надеждинском районе Приморского края. Мужчина с ножом проник в частный дом, а затем изнасиловал потерпевшую и угнал ее машину, за рулем которой его позже и задержали.

«Женщина сообщила, что отдыхала в своем доме на территории СНТ, когда ночью туда проник местный охранник с ножом. Мужчина стал душить свою жертву, пригрозил ей убийством, а затем изнасиловал», — сообщили ФАН в правоохранительных органах.

Затем злоумышленник похитил кошелек, телефон и ключи от автомобиля Suzuki Escudo, на котором скрылся с места преступления. Когда потерпевшая сообщила в полицию о нападении, они организовали поиски и вскоре остановили угнанный автомобиль. За рулем находился подозреваемый, им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний житель поселка Трудовое. Мужчина полностью признал свою вину и сообщил детали преступления. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ФАН писал, что в квартире многоэтажного дома в ЗАТО Фокино были обнаружены останки женщины, предположительно, части тела которой ранее нашли на городской свалке. Найденные в квартире фрагменты находились в ванной.