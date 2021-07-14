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Расчлененная в Приморье женщина оказалась почетным работником образования
Происшествия
Расчлененная в Приморье женщина оказалась почетным работником образования
СУ СК России по Приморскому краю  / 

Владивосток, 14 июля. Сегодня в квартире многоэтажного дома в ЗАТО Фокино были обнаружены останки женщины, предположительно, части тела которой ранее нашли на городской свалке. Найденные в квартире фрагменты находились в ванной.

«В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и допрашивают мужчину, подозреваемого в убийстве, назначены судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили ФАН в Следственном управлении Следственного комитета по Приморскому краю.

Расчлененная в Приморье женщина оказалась почетным работником образования
УМВД России по Приморскому краю  / 

В квартире, расположенной на четвертом этаже жилого дома по улице Усатого, также было изъято предполагаемое орудие убийства.

«В квартире также находился 52-летний мужчина, которого и подозревают в совершении преступления. Его жертвой стала 64-летняя сожительница, почетный работник образования», — сообщили ФАН в в УМВД по Приморскому краю.

Расчлененная в Приморье женщина оказалась почетным работником образования
УМВД России по Приморскому краю  / 

Ранее ФАН писал, что в Фокино рядом с мусорными контейнерами на улице Усатого найдена человеческая голова. Ее обнаружили следователи СК при помощи служебной собаки неподалеку от места, где ранее была найдена отрезанная нога.

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приморье труп происшествия фокино
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