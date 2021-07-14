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Допсредства используют в Приморье для строительства дорожной инфраструктуры

  /   Обновлено: 14 июля 2021 12:22
Экономика
Допсредства используют в Приморье для строительства дорожной инфраструктуры
ФБА «Экономика сегодня»

Владивосток, 14 июля. Председатель правительства Приморья Вера Щербина выступила с предложением о внесении изменений в бюджет края.

Приморским парламентариям предложили пересмотреть местный бюджет, касающийся развития дорожной инфраструктуры региона. Об этом пишет PrimaMedia.

Предполагается, что около 135 млн рублей будет дополнительно направлено, чтобы обустроить магистрали регионального и межмуниципального значения. Помимо этого, деньги пойдут на капитальный дорожной ремонт в Ханкайском округе и на территории Пожарского района.

Корректировки объясняются необходимостью перераспределить расходы между различными объектами дорожной инфраструктуры.

«Изменения связаны с тем, что конкурсные процедуры по ряду дорог Владивостока не прошли, так как проектно-сметная документация оказалась несовершенной и ее нужно дорабатывать», — отмечает Щербина.

Примерно 115 млн рублей будет использовано для содержания и модернизации дорожной сети в Приморском крае, и по 10 млн рублей получат Ханкайский округ с Пожарским районом. Изменения в законах были одобрены большинством депутатов в двух чтениях.

Дальневосточный федеральный округ недавно был разделен главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым по экономическому признаку.

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приморский край щербина дорожная инфраструктура
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