Жительница Приморья спасла трехлетнего малыша из-под колес поезда

Владивосток, 14 июля. Жительница Находки в Приморском крае спасла маленького мальчика от гибели под колесами поезда, сообщает управление транспортной полиции по ДФО.

Сообщается, что в дежурную часть поступило сообщение от 42-летней жительницы Приморья. Она рассказала, что когда ждала открытия переезда, увидела ребенка. Женщина схватила малыша за считанные секунды до того, как состав, под которым он пытался пролезть, тронулся с места.

Прибывшие на место инцидента инспекторы по делам несовершеннолетних разыскали родителей малыша. Отец трехлетнего ребенка рассказал, что семья отдыхала на пляже «Волна», а сын играл на берегу. В какой-то момент они заметили, что ребенка нет нигде рядом, и поэтому они принялись искать малыша. Они даже обратились в службу 112 с просьбой о помощи.

Полицейскими по факту неисполнения обязанностей по воспитанию сына в отношении родителей мальчика был составлен протокол об административном правонарушении. Женщина, которая спасла жизнь ребенку, была награждена благодарственным письмом и памятным подарком.

Женщина в свою очередь отметила, что не считает свой поступок особенным. Она выразила надежду, что случай станет уроком для родителей Мирона и впредь они будут более ответственны.

Ранее сообщалось, что мужчина в наушниках угодил под поезд во Всеволожском районе Ленобласти. Пострадавший погиб в результате инцидента.