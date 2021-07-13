Редкую птицу привезли в центр реабилитации диких животных в Приморье

Владивосток, 13 июля. В приморском центре реабилитации диких животных «Тигр» появился новый редкий пациент. Слетка сапсана обнаружили жители Большого Камня. Птица оказалась полностью здоровой и готовится к выпуску в природу.

«Если птенец находится в плохом состоянии — на перьях кровь, одно или оба крыла волочатся по земле, заметны явные травмы, то его надо спасать и обратиться за помощью к специалистам», — пишут сотрудники МРОО «Центр Тигр» на своей странице в Instagram.

МРОО «Центр Тигр» осуществляет свою деятельность при поддержке Фонда президентских грантов, центра «Амурский тигр», WWF России и на пожертвования частных лиц и организаций.

Ранее ФАН писал, что охотнадзор продолжает поиски амурского тигра в Приморье, который все чаще встречается жителям Спасского района. Очередное видео было снято автолюбителями.