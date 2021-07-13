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Губернатор Приморья проверил стройки ВЭФ: репортаж ФАН
Общество
Губернатор Приморья проверил стройки ВЭФ: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

Владивосток, 13 июля. В дальневосточной столице вовсю идет подготовка к VI Восточному экономическому форуму. Губернатор Приморья месте с исполняющим обязанности главы Владивостока проверяли ход ремонтных работ и благоустройство городских территорий. ФАН тоже побывал на инспекции. 

Губернатор Приморья проверил стройки ВЭФ: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

Работа кипит во всех районах города. Нужно обновить фасады и заменить подпорные стены. Это коснется не только центра Владивостока. В основном увиденным Олег Кожемяко остался доволен. Город к ВЭФ будет готов. А обновленный облик останется на долгие годы.

Губернатор Приморья проверил стройки ВЭФ: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

«В целом это нужно делать. На это выделены деньги и из краевого и из федерального бюджета, чтобы город с каждым годом выглядел лучше и лучше. И Восточный экономический форум — это оценка нашего города со стороны гостей, которые прибывают сюда со всей страны и из Азиатско-Тихоокеанского региона», — рассказал ФАН губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Губернатор Приморья проверил стройки ВЭФ: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

Десять масштабных художественных панно с видами городов Дальнего Востока разместят вдоль гостевого маршрута — из аэропорта, через исторический центр, на остров Русский. Для этого придумали проект «Мы — Дальний Восток».

Губернатор Приморья проверил стройки ВЭФ: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

«Анадырь у нас будет на въезде в город, Биробиджан на Академической. На Покровском парке у нас Чита и Петропавловск-Камчатский», — поделился с корреспондентом ФАН начальник отдела архитектуры и дизайна администрации Владивостока Павел Шугуров.

Губернатор Приморья проверил стройки ВЭФ: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

Только из краевого бюджета на ремонт во Владивостоке ушло более 1,5 млрд рублей. В списке — 33 объекта, из них работы на 18 многоквартирных домах должны закончить до 20 августа. Сам Восточный экономический форум пройдет со 2 по 4 сентября.

Губернатор Приморья проверил стройки ВЭФ: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее ФАН писал, что огромную пешеходную площадку с видом на бухту и Золотой мост строят во Владивостоке.

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приморье владивосток вэф
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