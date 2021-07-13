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Собака нашла в Приморье человеческую голову недалеко от места, где обнаружили ногу

Происшествия
Собака нашла в Приморье человеческую голову недалеко от места, где обнаружили ногу
Следственный комитет РФ по по Приморскому краю  / 

Владивосток, 13 июля. В Фокино рядом с мусорными контейнерами на улице Усатого найдена человеческая голова. Ее обнаружили следователи СК при помощи служебной собаки неподалеку от места, где ранее была найдена отрезанная нога, предположительно принадлежавшая женщине.

«В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий привлекли к поискам специально обученную собаку и в 10 метрах от мусорных баков, где ранее была обнаружена нога, нашли голову. Пока что следователи не могут утверждать, что обнаруженные части тела принадлежат одному человеку. Поскольку отрезанная голова успела сгнить, трудно установить, женщина это или мужчина», — рассказала ФАН старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Приморскому краю Аврора Римская.

Ранее ФАН писал о найденной в ЗАТО Фокино человеческой ноге. Как вскоре выяснилось, она лежала рядом с мусорными контейнерами по улице Усатого. После начала проверки следователи отыскали на городской мусорной свалке другие части человеческого тела.

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