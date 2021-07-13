Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 06:35
06:20
Экономика
Товарооборот России и Китая вырос на 28,2% с начала года
06:09
Происшествия
Петербургские спасатели ликвидируют пожар в Центральном районе города
06:02
Общество
Эпидемиолог Ненастина перечислила преимущества иммунитета после прививки
06:00
Общество
Иммунолог на «боксерском» примере объяснил, чем отличаются российские вакцины
05:55
Общество
Netflix запустит хоррор-сериал по комиксу «Что-то убивает детей»
05:51
Общество
Названы женские имена, которые могут притягивать богатство
05:46
Общество
Приморские коммунальщики готовят жилые дома к отопительному сезону
05:30
Общество
Употребление арбуза может навредить людям с мочекаменной болезнью
05:28
Экономика
Повседневные продукты питания могут подорожать в России к осени
05:16
Политика
Сотрудничество России и США в сфере кибербезопасности является приоритетным
Все новости

Приморские коммунальщики готовят жилые дома к отопительному сезону

  /   Обновлено: 13 июля 2021 05:46
Общество
Приморские коммунальщики готовят жилые дома к отопительному сезону
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленобласти

Владивосток, 13 июля. Коммунальные службы Приморья начали подготовку к грядущему отопительному сезону. Плановые работы уже провели в свыше трех тысяч жилых домов.

Ежегодно в летнее время проводятся опрессовка, промывка, ремонт и регулировка внутренних инженерных сетей. Одновременно с этим приводятся в порядок подъезды, кровли и фасады домов, уточнили в региональном министерстве ЖКХ.

Подготовка жилых домов к зиме входит в ремонтную кампанию региона. В нее включены ремонт теплотрасс, котельных, бойлерных, насосных. Коммунальщики проверяют работу водопроводов и систем электроснабжения. Особое внимание уделяется объектам, на которых уже случались аварии зимой.

В Дагестане проведут полную замену систем отопления. Населенные пункты республики будут переведены на автономное отопление, заявил ранее премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов.

Вернуться назад

отопительный сезон приморье зима коммунальные службы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru