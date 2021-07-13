Приморские коммунальщики готовят жилые дома к отопительному сезону

Владивосток, 13 июля. Коммунальные службы Приморья начали подготовку к грядущему отопительному сезону. Плановые работы уже провели в свыше трех тысяч жилых домов.

Ежегодно в летнее время проводятся опрессовка, промывка, ремонт и регулировка внутренних инженерных сетей. Одновременно с этим приводятся в порядок подъезды, кровли и фасады домов, уточнили в региональном министерстве ЖКХ.

Подготовка жилых домов к зиме входит в ремонтную кампанию региона. В нее включены ремонт теплотрасс, котельных, бойлерных, насосных. Коммунальщики проверяют работу водопроводов и систем электроснабжения. Особое внимание уделяется объектам, на которых уже случались аварии зимой.

В Дагестане проведут полную замену систем отопления. Населенные пункты республики будут переведены на автономное отопление, заявил ранее премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов.