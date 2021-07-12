Туманы и духота в Приморье продлится еще неделю, ФАН уточнил прогноз

Владивосток, 12 июля. Большинство российских территорий сейчас страдают от аномальной жары, а в Приморье пришел сезон туманной духоты. Все сопки в дымке, плохая видимость на дорогах, высокая влажность. Синоптики говорят, что так на морском побережье будет еще неделю.

«На побережье влажность практически стопроцентная. И при высоком температурном фоне на побережье будет душно. То же относится и к Владивостоку, где высокая влажность воздуха. Но это типично для этого времени года. При этом температурный фон высокий. В начале недели — 23–25 градусов. Также всю неделю дневные температуры выше будут 20 градусов, что обеспечит душную погоду в городе. В утренние часы будут преобладать туманы, которые будут рассеиваться в середине дня», — рассказал корреспонденту ФАН пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Ранее ФАН писал, что Фильм «Вкус Дальнего Востока» презентовал туристско-информационный центр Приморского края. На кадрах — работа одноименной проектно-учебной лаборатории. Повара готовили 50 блюд различного формата — от ресторанных деликатесов до стритфуда.