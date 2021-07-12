Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 18:26
18:26
Общество
Этнический немец объяснил причину переезда из Германии в российский Крым
18:25
Общество
«Ленком» купил бесплатное «Доходное место» почти за 43 миллиона рублей
18:22
Происшествия
Проверка организована по факту обрушения потолка бизнес-центра в Петербурге
18:21
Спорт
Бывшим игрокам ФК «Черноморец» предъявили обвинение по итогам дела о договорном матче
18:20
Происшествия
Более десяти спасателей тушили пожар в жилом доме в Ленобласти
18:19
Экономика
Молодые ученые России представят инновационные проекты в рамках МАКС-2021
18:17
Весь мир
Почему диалог Путина с Байденом вызывает опасения в Китае
18:16
Армия
Российские летающие «роботы» напугали американских экспертов
18:16
Политика
Елена Панина: США вновь бесцеремонно поучают охваченную протестами Кубу
18:15
Общество
Уникальный метод проектирования полимерных композитов предложили в России
Все новости

Туманы и духота в Приморье продлится еще неделю, ФАН уточнил прогноз
Общество
Туманы и духота в Приморье продлится еще неделю, ФАН уточнил прогноз
pixabay.com  / 

Владивосток, 12 июля. Большинство российских территорий сейчас страдают от аномальной жары, а в Приморье пришел сезон туманной духоты. Все сопки в дымке, плохая видимость на дорогах, высокая влажность. Синоптики говорят, что так на морском побережье будет еще неделю. 

«На побережье влажность практически стопроцентная. И при высоком температурном фоне на побережье будет душно. То же относится и к Владивостоку, где высокая влажность воздуха. Но это типично для этого времени года. При этом температурный фон высокий. В начале недели — 23–25 градусов. Также всю неделю дневные температуры выше будут 20 градусов, что обеспечит душную погоду в городе. В утренние часы будут преобладать туманы, которые будут рассеиваться в середине дня», — рассказал корреспонденту ФАН пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Ранее ФАН писал, что Фильм «Вкус Дальнего Востока» презентовал туристско-информационный центр Приморского края. На кадрах — работа одноименной проектно-учебной лаборатории. Повара готовили 50 блюд различного формата — от ресторанных деликатесов до стритфуда.

Вернуться назад

погода приморье владивосток туман
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru