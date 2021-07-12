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Амурские тигрята впервые появились на свет в приморском парке для животных
Общество
Амурские тигрята впервые появились на свет в приморском парке для животных
Парк «Белый лев»  / 

Владивосток, 12 июля. В приморском парке животных впервые родились амурские тигрята. Родителями четырех полосатых малышей стали хищники Тайган и Сказка. Сейчас за ними помогают ухаживать специалисты.

«Малыши чувствуют себя прекрасно, двое слабеньких в надежных руках, их состояние в норме. Малышей пока не назвали, это произойдет сильно позже», — рассказали ФАН сотрудники парка «Белый лев».

 

Тигрица впервые дала потомство, роды были сложными. Поэтому два детеныша оказались в сложной ситуации. Сейчас ветеринары переводят их на искусственное вскармливание. А в будущем надеются вернуть в вольер к родителям.

Ранее ФАН писал, что охотнадзор продолжает поиски амурского тигра в Приморье, который все чаще встречается жителям Спасского района. Очередное видео было снято автолюбителями.

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