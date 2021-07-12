Круглогодичный экотуризм будут развивать в Приморье: репортаж ФАН

Владивосток, 12 июня. Представители туристической отрасли шагают по завораживающей тисовой роще на острове Петрова в Приморье. Оценивают привлекательность для российских и зарубежных путешественников. Многим деревьям сотни лет. Здесь же на местной ферме обитают благородные парнокопытные — маралы. Руководитель приморского агентства по туризму и глава «Корпорации Туризм.рф» осмотрели с высоты птичьего полета и другие перспективные инвестиционные площадки и основные места притяжения туристов.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Наиболее перспективными для развития туристической инфраструктуры являются Лазовский округ, Партизанский и Хасанский районы. Большой потенциал и у острова Русский», — рассказал ФАН генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Уникальная природа, красивые песчаные пляжи, радоновые источники. Богатая история, легенды. Приморье сегодня — безусловный лидер среди популярных дальневосточных туристических направлений. Уже сейчас в регионе реализуют больше половины из 208 инвестиционных проектов.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Безусловно, во всех нишах туризма и экотуризма, и курортного туризма, и зимнего, и исторического, — во всех нишах есть возможности создать новые, современные объекты», — отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что на этих территориях уже есть земельные участки под объекты туристической инфраструктуры.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Мы рассмотрели остров Русский как якорную точку, интересную и инвесторам, чтобы строить там гостиницы и яхт-клубы, и гостям, и жителям Приморского края в качестве туристско-рекреационного объекта. Безусловно, здесь должны быть созданы хорошие гостиницы, удобные пляжи, дороги», — подчеркнул губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Корпорация Туризм.РФ» создана 18 декабря 2020 года по поручению председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина для развития туристической инфраструктуры. На данный момент корпорация заключила соглашения с инвесторами на общую сумму 180 миллиардов рублей на семи территориях страны: Карелия, Золотое кольцо, Урал, Западная Сибирь, Адыгея, Сочи и Камчатка.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Ранее ФАН писал, что огромную пешеходную площадку с видом на бухту и Золотой мост строят во Владивостоке.