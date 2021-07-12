Круглогодичный экотуризм будут развивать в Приморье: репортаж ФАН

Владивосток, 12 июня. Представители туристической отрасли шагают по завораживающей тисовой роще на острове Петрова в Приморье. Оценивают привлекательность для российских и зарубежных путешественников. Многим деревьям сотни лет. Здесь же на местной ферме обитают благородные парнокопытные — маралы. Руководитель приморского агентства по туризму и глава «Корпорации Туризм.рф» осмотрели с высоты птичьего полета и другие перспективные инвестиционные площадки и основные места притяжения туристов.
«Наиболее перспективными для развития туристической инфраструктуры являются Лазовский округ, Партизанский и Хасанский районы. Большой потенциал и у острова Русский», — рассказал ФАН генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов.
Уникальная природа, красивые песчаные пляжи, радоновые источники. Богатая история, легенды. Приморье сегодня — безусловный лидер среди популярных дальневосточных туристических направлений. Уже сейчас в регионе реализуют больше половины из 208 инвестиционных проектов.
«Безусловно, во всех нишах туризма и экотуризма, и курортного туризма, и зимнего, и исторического, — во всех нишах есть возможности создать новые, современные объекты», — отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что на этих территориях уже есть земельные участки под объекты туристической инфраструктуры.
«Мы рассмотрели остров Русский как якорную точку, интересную и инвесторам, чтобы строить там гостиницы и яхт-клубы, и гостям, и жителям Приморского края в качестве туристско-рекреационного объекта. Безусловно, здесь должны быть созданы хорошие гостиницы, удобные пляжи, дороги», — подчеркнул губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Корпорация Туризм.РФ» создана 18 декабря 2020 года по поручению председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина для развития туристической инфраструктуры. На данный момент корпорация заключила соглашения с инвесторами на общую сумму 180 миллиардов рублей на семи территориях страны: Карелия, Золотое кольцо, Урал, Западная Сибирь, Адыгея, Сочи и Камчатка.
Ранее ФАН писал, что огромную пешеходную площадку с видом на бухту и Золотой мост строят во Владивостоке.