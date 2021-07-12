Внедорожник насмерть сбил студента ДВФУ на Русском острове: ФАН выяснил подробности

Владивосток, 12 июля. На острове Русском водитель Toyota Land Cruiser Prado насмерть сбил молодого человека, резко выбежавшего на пешеходный переход. Мужчина успел нажать на педаль тормоза и вывернул руль, но это не помогло.
«50-летний местный житель, управляя автомашиной Toyota Land Cruiser Prado, двигался по Университетскому проспекту. По предварительным данным, в районе остановки «Мини-ТЭЦ» водитель внедорожника заметил пешехода, резко выбежавшего на пешеходный переход. Мужчина применил экстренное торможение и вырулил в левую сторону, отчего транспортное средство врезалось сначала в бордюр, а затем в светофорный столб. От удара о препятствие автомобиль опрокинулся на пешехода», — сообщили ФАН в ГИБДД России по городу Владивостоку.
В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Остальные участники дорожного движения не пострадали. Стаж водителя внедорожника составляет 17 лет. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.
Тем временем, ФАН стало известно, что погибшим оказался студент ДВФУ, руководитель народных наблюдателей Тимофей К. из Арсеньева.
«Тимофей был инициативным и активным молодым человеком, которому была небезразлична экономическая жизнь города. Он первым стал наблюдать за ходом реализации национальных проектов в Арсеньеве», — пишут авторы поста в местном Instagram-паблике.
Ранее ФАН писал, что Уссурийский районный суд вынес приговор водителю маршрутки, который проехал на красный свет и насмерть сбил ребенка в декабре 2019 года. Признав мужчину виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему 3 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.