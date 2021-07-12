Внедорожник насмерть сбил студента ДВФУ на Русском острове: ФАН выяснил подробности

Владивосток, 12 июля. На острове Русском водитель Toyota Land Cruiser Prado насмерть сбил молодого человека, резко выбежавшего на пешеходный переход. Мужчина успел нажать на педаль тормоза и вывернул руль, но это не помогло.

«50-летний местный житель, управляя автомашиной Toyota Land Cruiser Prado, двигался по Университетскому проспекту. По предварительным данным, в районе остановки «Мини-ТЭЦ» водитель внедорожника заметил пешехода, резко выбежавшего на пешеходный переход. Мужчина применил экстренное торможение и вырулил в левую сторону, отчего транспортное средство врезалось сначала в бордюр, а затем в светофорный столб. От удара о препятствие автомобиль опрокинулся на пешехода», — сообщили ФАН в ГИБДД России по городу Владивостоку.

ОГИБДД по Владивостоку /

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Остальные участники дорожного движения не пострадали. Стаж водителя внедорожника составляет 17 лет. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.

ОГИБДД по Владивостоку /

Тем временем, ФАН стало известно, что погибшим оказался студент ДВФУ, руководитель народных наблюдателей Тимофей К. из Арсеньева.

«Тимофей был инициативным и активным молодым человеком, которому была небезразлична экономическая жизнь города. Он первым стал наблюдать за ходом реализации национальных проектов в Арсеньеве», — пишут авторы поста в местном Instagram-паблике.

Ранее ФАН писал, что Уссурийский районный суд вынес приговор водителю маршрутки, который проехал на красный свет и насмерть сбил ребенка в декабре 2019 года. Признав мужчину виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему 3 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.