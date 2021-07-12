«Клубничный тигр» снова снова разгуливает по дорогам Приморья

Владивосток, 12 июля. Охотнадзор продолжает поиски амурского тигра в Приморье, который все чаще встречается жителям Спасского района. Очередное видео было снято автолюбителями. Краснокнижный хищник бесстрашно прогуливался по местным дорогам. В то же время ученые пока не могут подтвердить, что герой ролика — тот самый полосатый, который месяц назад лежал в чужом огороде и из-за этого получил прозвище «Клубничный».

«Возможно, это он, а возможно, и нет. Из-за качества съемки сложно оперативно сравнить полоски и сказать наверняка. Кроме того, очевидец, снявший видео, утверждает, что тигр был не один, а с тигренком. Но снять это он не смог. Так что получается, что и не самец это, а самка», — сообщили в официальном аккаунте центра «Амурский тигр» в Instagram.

На данный момент инспекторы охотнадзора уже отправились на место встречи человека с хищником, чтобы предотвратить возможную конфликтную ситуацию.

ФАН следит за развитием истории с общительным хищником с самого начала. Ранее молодой и любопытный зверь лежал на грядках с клубникой, гулял по селу Славинка, выходил на сельскохозяйственное поле и сидел в кустах вблизи Калиновки. Сотрудники охотнадзора ищут этого хищника уже месяц, но из-за быстрого перемещения зверя его оказалось трудно выследить.