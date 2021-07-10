Стоимость икры резко выросла во Владивостоке

Владивосток, 10 июля. Красная икра пропала из некоторых крупных торговых центров Владивостока. Стоимость одного килограмма на рынке достигает 9 тысяч рублей.

Для многих жителей стало полной неожиданностью отсутствие продукции на полках некоторых крупных торговых центров и магазинов Владивостока. Определенные покупатели приходили специально за красной икрой и рыбой, однако в результате граждане смогли найти только имитированный под деликатес товар, передает РИА Новости.

В торговом комплексе «Тихоокеанский» на прилавках остались две последние банки подобной продукции по цене 141 рубль за 130 граммов. Стоимость товара на рынке в Первореченском районе оказалась наиболее повышенной. Икра нерки нового улова оценивается от 8,5 тысячи рублей до 9 тысяч рублей.

Федеральное агентство по рыболовству ранее сообщило, что Россия производит достаточный объем красной икры. С обеспечением продукцией граждан страны проблем не ожидается.