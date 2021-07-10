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Спасатели вывели десять человек из горящего дома в Приморском крае

  /   Обновлено: 10 июля 2021 15:17
Общество
Спасатели вывели десять человек из горящего дома в Приморском крае
vk.com  /  МЧС53 Новгородская область

Владивосток, 10 июля. Инцидент произошел на улице Каширской в городе Артеме. Десять человек не могли самостоятельно выбраться из задымленных квартир.

Первые пожарные подразделения незамедлительно прибыли к месту происшествия после получения сигнала о возгорании. Выяснилось, что горела квартира на шестом этаже жилого дома.

В течение часа удалось ликвидировать открытое горение. Сотрудники МЧС помогли выбраться на свежий воздух десяти жителям, застрявшим в задымленных квартирах. Пострадавших нет.

Пожар начался в многоэтажном доме на Комсомольском проспекте в Челябинске, сообщал ФАН. Двое детей оказались в задымленной квартире. Сотрудники МЧС спасли маленьких девочек.

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