Спасатели вывели десять человек из горящего дома в Приморском крае

Владивосток, 10 июля. Инцидент произошел на улице Каширской в городе Артеме. Десять человек не могли самостоятельно выбраться из задымленных квартир.

Первые пожарные подразделения незамедлительно прибыли к месту происшествия после получения сигнала о возгорании. Выяснилось, что горела квартира на шестом этаже жилого дома.

В течение часа удалось ликвидировать открытое горение. Сотрудники МЧС помогли выбраться на свежий воздух десяти жителям, застрявшим в задымленных квартирах. Пострадавших нет.

Пожар начался в многоэтажном доме на Комсомольском проспекте в Челябинске, сообщал ФАН. Двое детей оказались в задымленной квартире. Сотрудники МЧС спасли маленьких девочек.