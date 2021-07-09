«Будем поддерживать Приморье»: Сергей Лавров прочитал лекцию в ДВФУ

Владивосток, 9 июля. Такой лекции у студентов Дальневосточного федерального университета точно еще не было. Главный спикер — министр иностранных дел Сергей Лавров рассказывает о развитии российских регионов.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Приятно, что наша встреча проходит на острове Русском. Дальневосточный федеральный университет — академический форпост нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал в своей приветственной речи министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Слушатели задавали министру вопросы. Спрашивали о разном. Хобби, вредные привычки, сложности дипломатической работы. Говорили об истории страны и развитии Приморского края.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Все, что будет делать регион, Приморье, в плане развития гуманитарных, культурных связей, обмен творческими коллективам, кинофестивали, фестивали театров, мы будем самым активным образом поддерживать», — отметил Сергей Лавров.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

По поручению президента страны Владимира Путина опережающее развитие Дальнего Востока — задача общенационального масштаба. И федеральное правительство уже разрабатывает системные меры в этом направлении.

Ранее ФАН писал, что ровно 50 блюд приморские повара приготовили для фильма о Дальнем Востоке.