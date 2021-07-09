Ровно 50 блюд приморские повара приготовили для фильма о Дальнем Востоке

Владивосток, 9 июля. Фильм «Вкус Дальнего Востока» презентовал туристско-информационный центр Приморского края. На кадрах — работа одноименной проектно-учебной лаборатории. Повара готовили 50 блюд различного формата — от ресторанных деликатесов до стритфуда. Перед ними ставили задачи: спроектировать приморский завтрак для местных гостиниц, приготовить блюда из базовых местных продуктов и продумать варианты блюд для разных форматов питания, в том числе для фуршетов и еды на вынос, чтобы угодить всем туристам.

«Мы поддерживаем развитие наших рестораторов и шеф-поваров. Они играют большую роль в продвижении бренда дальневосточной кухни. Так, появление фильма даст нам возможность не только рассказывать о дальневосточной кухне, но и наглядно демонстрировать наши морепродукты и дары тайги, которые лежат в основе гастрономического бренда, заманивать туристов сочной и аппетитной картинкой», — рассказала в беседе с корреспондентом ФАН директор туристско-информационного центра Приморского края Ольга Гуревич.

Фильм войдет в мобильное приложение «Гастрономическая карта России», которое планируют выпустить в этом году.

Ранее ФАН писал, что огромную пешеходную площадку с видом на бухту и Золотой мост строят во Владивостоке.