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Огромную пешеходную площадку с видом на бухту и Золотой мост строят во Владивостоке
Общество
Огромную пешеходную площадку с видом на бухту и Золотой мост строят во Владивостоке
Дирекция общественных пространств Владивостока  / 

Владивосток, 9 июня. Три крупных общественных пространства появятся в дальневосточной столице в этом году. Одно из них — видовая площадка на сопке Бурачка. Ранее общественники отстояли эту территорию, вблизи вполне могли бы вырасти многоэтажки. А сейчас будет нестандартное для города место для прогулок и отдыха с видами на бухту Золотой Рог и акваторию залива Петра Великого.

Огромную пешеходную площадку с видом на бухту и Золотой мост строят во Владивостоке
Дирекция общественных пространств Владивостока  / 

Рабочие сейчас монтируют металлическую конструкцию для будущей видовой площадки. Процесс трудоемкий — приходится сверлить скальную породу.

Огромную пешеходную площадку с видом на бухту и Золотой мост строят во Владивостоке
Дирекция общественных пространств Владивостока  / 

Визуально сопка Бурачка соединится с видовой площадкой в районе улицы Тунгусской. Там тоже сейчас в самом разгаре строительные работы.

Огромную пешеходную площадку с видом на бухту и Золотой мост строят во Владивостоке
Дирекция общественных пространств Владивостока  / 

«По всем территориям, тем более общественным, нужно подходить комплексно. И есть инициатива с нашей стороны о том, чтобы рассматривали территорию прежде всего в рамках различных программ, были изменения в жилищном фонде, дорожном. Руководство горда поддержало идею. Думаю, в будущем так и будет», — рассказал в беседе с корреспондентом ФАН руководитель дирекции общественных пространств Владивостока Салават Галиев.

Огромную пешеходную площадку с видом на бухту и Золотой мост строят во Владивостоке
Дирекция общественных пространств Владивостока  / 

В дирекции общественных пространств, которая является заказчиком по проектным работам, выступают за комплексный подход к благоустройству территорий. То есть, если какой-то сквер приводят в порядок, то и подъездные пути к нему тоже необходимо довести до пристойного вида. Это же касается ремонта фасадов домов. 

Огромную пешеходную площадку с видом на бухту и Золотой мост строят во Владивостоке
Дирекция общественных пространств Владивостока  / 

Ранее ФАН писал, что в День города во Владивостоке торжественно открыли первую очередь отремонтированного на частные средства Нагорного парка возле кольца на Шилкинской.

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приморье владивосток общественные пространства
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