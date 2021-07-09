«Принес кот в зубах»: в Приморье спасают раненого детеныша белки

Владивосток, 9 июля. Необычная история произошла в поселке Соловей-Ключ Приморского края. В дом одной из жительниц кот принес в зубах слепого раненого детеныша белки. Женщина разместила пост соцсетях с просьбой о помощи. На ее призыв откликнулись десятки неравнодушных.

«Ослабленного малыша приютили пенсионеры под Артемом. Бельчонок идет на поправку и с удовольствием ест козье молоко», — пишет автор поста в Instagram.

Ранее ФАН писал, что полуторагодовалый гималайский медвежонок попал в приморский центр реабилитации диких животных. Ранее он вышел к людям на пограничную заставу и упал без сил. Ветеринарный осмотр показал, что у него средняя степень истощения.