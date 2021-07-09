«Со дна морского»: урну с прахом женщины вынесло на берег Владивостока

Владивосток, 9 июля. В районе пляжа Патрокл во Владивостоке обнаружили необычную находку. На берег моря вынесло урну с прахом. Судя по надписи на резервуаре, женщина умерла совсем недавно — в июне этого года. Видео моментально попало в соцсети.

«Что это издалека не совсем было понятно, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это урна для праха умерших людей, подвергшихся кремации. Именная ритуальная табличка имеется. Стоит дата — 16 июня 2021 года. Она запаянная, внутри сыпучее содержимое. Специалисты из похоронной компании подтвердили, что именно так и выглядит эта урна для кремированных», — сообщает автор публикации в Instagram.

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