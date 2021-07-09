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«Со дна морского»: урну с прахом женщины вынесло на берег Владивостока
Происшествия
«Со дна морского»: урну с прахом женщины вынесло на берег Владивостока
Prt Scr instagram.com / @newsbox24.tv  / 

Владивосток, 9 июля. В районе пляжа Патрокл во Владивостоке обнаружили необычную находку. На берег моря вынесло урну с прахом. Судя по надписи на резервуаре, женщина умерла совсем недавно — в июне этого года. Видео моментально попало в соцсети. 

«Что это издалека не совсем было понятно, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это урна для праха умерших людей, подвергшихся кремации. Именная ритуальная табличка имеется. Стоит дата — 16 июня 2021 года. Она запаянная, внутри сыпучее содержимое. Специалисты из похоронной компании подтвердили, что именно так и выглядит эта урна для кремированных»,  — сообщает автор публикации в Instagram.

Ранее ФАН писал, что метровая змея напугала жителей многоэтажки во Владивостоке.

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