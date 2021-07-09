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Водителя маршрутки, сбившего насмерть школьника в Приморье, отправили в колонию
Происшествия
Водителя маршрутки, сбившего насмерть школьника в Приморье, отправили в колонию
УМВД России по Приморскому краю  / 

Владивосток, 9 июля. Уссурийский районный суд вынес приговор водителю маршрутки, который проехал на красный свет и насмерть сбил ребенка в декабре 2019 года. Признав мужчину виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему 3 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также обвиняемому запретили осуществлять деятельность по управлению транспортными средствами на 3 года.

Водителя маршрутки, сбившего насмерть школьника в Приморье, отправили в колонию
УМВД России по Приморскому краю  / 

ДТП с участием 7-летнего мальчика произошло 25 декабря 2019 года в Уссурийске на Владивостокском шоссе в районе дома № 18. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, когда его сбил 60-летний водитель пассажирского автобуса, тот двигался двигался по городскому маршруту № 11. 

Водителя маршрутки, сбившего насмерть школьника в Приморье, отправили в колонию
УМВД России по Приморскому краю  / 

«Для водителя горел запрещающий сигнал светофора, но мужчина продолжил движение, не сбавляя скорости. После этого автобус столкнулся с двумя автомобилями, которые находились в полосе встречного движения и уступали дорогу пешеходам», — сообщили ФАН в прокуратуре Приморского края.

Водителя маршрутки, сбившего насмерть школьника в Приморье, отправили в колонию
УМВД России по Приморскому краю  / 

В результате аварии мальчик получил тяжелые травмы. Очевидцы произошедшего оперативно доставили его в больницу, однако спасти ребенка не удалось, он скончался в реанимационном отделении больницы.

Ранее ФАН писал, что Полиция Владивостока начала проверку после публикации ролика, где водитель такси с ножом пытается угрожать пешеходу

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