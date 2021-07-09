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«Мусорного кита» стерли со стены здания во Владивостоке
Общество
«Мусорного кита» стерли со стены здания во Владивостоке
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 9 июля. На стене здания на улице Пограничной, 6 во Владивостоке рабочие полностью закрасили необычное граффити. Здесь до недавнего времени был изображен «мусорный кит», нарисованный двумя французскими художниками еще в 2019 году.

«К сожалению, арт-объект находился на аварийной стене здания, требовался ее срочный ремонт. Владельцы кафе на первом этаже привлекут местных художников для оформления стены. Планируется, что работу они закончат к сентябрю», — сообщили ФАН в администрации города Владивостока.

При этом изображение кита сохранить не удастся — после аварийных работ требуется полное восстановление картины, а не реставрация. А пригласить французских художников вновь сейчас невозможно из-за закрытых границ.

«Мусорного кита» стерли со стены здания во Владивостоке
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

В июне 2019 года в преддверии у входа в сквер городов-побратимов «мусорного кита» нарисовали парижане Пол Ресенкур и Саймон Роше. Благодаря местному туристическому паблику художники уже узнали о судьбе своей картины.

Изображение на стене здания — копия картины «Мусорный кит», написанной в апреле 2019-го черным мелом на бумаге. Сам рисунок — часть экологического концептуального проекта Garb (age), призванный показать, что загрязнение пластиком — одна из важнейших экологических проблем, влияющих на всю экосистему.

Ранее ФАН писал, что Итальянский сыровар получил российское гражданство для того, чтобы сохранить свой бизнес в Приморье. Флорентинец Марко Мельпиньяно переехал в Россию 7 лет назад и решил жить во Владивостоке.

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приморье владивосток граффити арт-объекты
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