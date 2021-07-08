Метровая змея напугала жителей многоэтажки во Владивостоке

Владивосток, 8 июля. В Приморье змеи все чаще встречаются людям, и не в пригороде, а прямо в жилых кварталах. Одна такая живет на улице Русской, 98 во Владивостоке возле домов, в слое листвы. Прохожие предполагают, что ее длина значительно больше метра.

В комментариях к видео многие утверждают, что эта змея не ядовитая, но у некоторых она вызывает панический страх.

«Вот так и истребляют неграмотные люди бедных змей. Полоза от щитомордника отличить не могут. У ядовитого щитомордника немного другой окрас и форма мордочки, плюс глаза отличаются», — пишет @polina_belogorodtseva. «Неядовитых змей не бывает. Укусит — набегаетесь с лечением», — считает @olgam1239. «Не важно, ядовитый или нет, встреча очень неприятная», — комментирует @samarinadashco. «На Русской, 98, если что, каждый год их очень много. Местные жители привыкли. Все дело в каменистой местности», — отмечает @darya5253.

Но все же опасность в том, что здесь постоянно гуляют дети, мамы с колясками. Это место пикников и выгула собак.

Ранее ФАН писал, что гималайский медвежонок вышел к людям в Приморье и потерял сознание.