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«Люди в форме пришли на рынок»: ОМОН и полиция искали нелегалов во Владивостоке
Происшествия
«Люди в форме пришли на рынок»: ОМОН и полиция искали нелегалов во Владивостоке
Prt Scr instagram.com / @dpskontrol125rus  / 

Владивосток, 8 июля. На крупнейшем рынке Владивостока на улице Спортивной очевидцы увидели около трех десятков сотрудников спецподразделения Росгвардии ОМОН, появилась в соцсетях. Мужчины в форме и масках проверяли торговые точки. Сотрудники также обращали внимание на лиц, похожих на мигрантов из других стран.

«На рынке по улице Спортивной проводятся плановые профилактические мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства», — сообщили ФАН в УМВД России по Приморскому.

Подобных масштабных операций силовики давно не проводили. Дело в том, что в прошлом году пандемия коронавируса резко сократила количество приезжающих в Приморье, в том числе и мигрантов. Но с 1 апреля этого года возобновилось авиасообщение с ближним зарубежьем, и проблема вновь стала актуальной. 

Ранее ФАН писал, что первую очередь Нагорного парка открыли во Владивостоке в День города.

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мигранты приморье владивосток
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