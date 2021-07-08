Крупнейший владивостокский пляж Шамора обещают очистить от мусора за 5 дней

Владивосток, 8 июля. Пляж Шамора в бухте Лазурной в дальневосточной столице очищают от мусора и камней. Чтобы не мешать отдыхающим, сотрудники муниципального предприятия начинают уборку в пять утра. Специалисты используют специальную технику, задействовали и навесное оборудование.

«Планируется выполнять работы в течение пяти дней, в течение которых модернизированная техника сначала уберет крупный мусор, потом другой специализированной техникой будут проводиться работы по уборке мусора мелкой фракции», — рассказал корреспонденту ФАН заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Содержание городских территорий» Алексей Руденко.

Сейчас в бухте продолжаются работы по благоустройству. Арендаторы возводят на втором и третьем пляжах открытые террасы. Следующий этап реконструкции проведут в следующем году.

Ранее ФАН писал, что детеныша акулы обнаружили на пляже лагеря «Юнга» во Владивостоке.