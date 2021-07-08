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«Чуть не зарезал»: таксист с ножом угрожал пешеходу во Владивостоке
Происшествия
«Чуть не зарезал»: таксист с ножом угрожал пешеходу во Владивостоке
Prt Scr instagram.com / @dps_controlnews  / 

Владивосток, 8 июля. Полиция Владивостока начала проверку после публикации ролика, где водитель такси с ножом пытается угрожать пешеходу. В соцсетях пишут, что причиной конфликта послужило едва не случившееся по вине водителя ДТП. Теперь во всем разбираются сотрудники МВД.

 

Происходящее успело сильно напугать прохожих. На кадрах было видно, как мужчина в белой футболке, стоящий рядом с автомобилем такси, ведет себя нервно и кричит на кого-то. В это же время его пытается успокоить другой молодой человек. В какой-то момент агрессивный гражданин уходит к белой машине такси, достает оттуда длинный нож и устремляется к своему оппоненту в костюме, который ранее находился за кадром. 

«Сотрудники полиции проводят проверку видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, на которой запечатлен конфликт между двумя мужчинами. На видеозаписи видно, что водитель автомобиля Toyota Aqua ведет себя агрессивно, пытается угрожать своему оппоненту предметом, похожим на нож. В настоящее время устанавливаются личности участников конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в официальном сообщении УМВД России по городу Владивостоку.

В описании ролика говорится, что данный инцидент произошел 7 июля. Дорожный конфликт был снят на улице 1-й Морской, 6/25 в дальневосточной столице. Его суть в том, что таксист изначально не пропустил пешехода и чуть его не сбил. После этого они поругались, и взбешённый водитель решил схватиться за нож.

Ранее ФАН писал, что нетрезвого «сотрудника спецслужб» с пистолетом задержали на пляже во Владивостоке.

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драка приморье происшествия владивосток
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