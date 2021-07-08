Медучреждения Приморья получили новые автомобили: репортаж ФАН

Владивосток, 8 июля. Новые автомобили марки «Соболь» получили 23 медучреждения Приморского края. Санитарные машины ГАЗ заменят старые и вышедшие из строя. Свой автопарк пополнили 22 краевые больницы. В большинстве из них состояние транспорта оставляло желать лучшего. На пике пандемии COVID-19 устаревшие машины не выдерживали нагрузки.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Наша Спасская городская больница имеет на данный момент четыре транспортных средства, которым нужен ремонт. Возраст у них старый, пробег большой. Эти машины им как замена», — поделился в беседе с корреспондентом ФАН механик Спасской городской больницы Николай Казаков.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Теперь для пациентов приморских больниц решится один из самых острых вопросов — доступности медицинской помощи.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«У нас сотрудники не могут мобильно охватить весь район. Ведь он достаточно большой. И не везде можно добраться пешком. У нас на территории есть несколько крупных населенных пунктов — это поселки Краснореченский, Сержантово, Каменка», — рассказал ФАН главный врач Дальнегорской центральной городской больницы Роман Поляков.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Машины будут доставлять лекарства и вакцины, привозить докторов к пациентам, а при необходимости — отвозить людей в больницы. Ключи от новых автомобилей российского производства медикам вручил губернатор Приморья.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Эти 42 автомобиля высокой проходимости будут использованы, в основном, в отдаленных наших районах, там, где необходимо обеспечить проезд в любое время года. И в заснеженные периоды, и в бездорожье», — отметил в своей речи губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Это первая поставка машин по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения. За пять лет ее работы в Приморье обещают поставить 343 автомобиля.

Ранее ФАН писал, что итальянский сыровар получил российское гражданство в Приморье.