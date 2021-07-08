Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 18:04
18:03
Политика
«Путин — наш президент»: россиянин устроил «перфоманс» в центре Петербурга
17:58
Политика
В Госдуме назвали безответственной позицию Франции по российским вакцинам
17:57
Политика
В Уральском избиркоме рассказали о подготовке к выборам в Госдуму
17:56
Экономика
Экономист Чирков ожидает роста реальных доходов россиян к концу 2021 года
17:55
Общество
Эксперт по рекрутингу назвала зарплаты самых востребованных в Москве профессий
17:55
Экономика
Продажи новых версий Skoda Karoq стартовали в России
17:54
Общество
Аксенов посоветовал контролировать подрядчиков в Крыму при помощи электрошокера
17:50
Политика
Потасовка из-за принадлежности Крыма произошла в баре Харькова
17:50
Армия
В Сенате США потребовали выделить Пентагону больше денег для «сдерживания врагов»
17:49
Общество
Доктор медицинских наук развеяла миф о росте детской заболеваемости коронавирусом
Все новости

Медучреждения Приморья получили новые автомобили: репортаж ФАН
Общество
Медучреждения Приморья получили новые автомобили: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 8 июля. Новые автомобили марки «Соболь» получили 23 медучреждения Приморского края. Санитарные машины ГАЗ заменят старые и вышедшие из строя. Свой автопарк пополнили 22 краевые больницы. В большинстве из них состояние транспорта оставляло желать лучшего. На пике пандемии COVID-19 устаревшие машины не выдерживали нагрузки.

Медучреждения Приморья получили новые автомобили: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Наша Спасская городская больница имеет на данный момент четыре транспортных средства, которым нужен ремонт. Возраст у них старый, пробег большой. Эти машины им как замена», — поделился в беседе с корреспондентом ФАН механик Спасской городской больницы Николай Казаков.

Медучреждения Приморья получили новые автомобили: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Теперь для пациентов приморских больниц решится один из самых острых вопросов — доступности медицинской помощи.

Медучреждения Приморья получили новые автомобили: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«У нас сотрудники не могут мобильно охватить весь район. Ведь он достаточно большой. И не везде можно добраться пешком. У нас на территории есть несколько крупных населенных пунктов — это поселки Краснореченский, Сержантово, Каменка», — рассказал ФАН главный врач Дальнегорской центральной городской больницы Роман Поляков.

Медучреждения Приморья получили новые автомобили: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Машины будут доставлять лекарства и вакцины, привозить докторов к пациентам, а при необходимости — отвозить людей в больницы. Ключи от новых автомобилей российского производства медикам вручил губернатор Приморья.

Медучреждения Приморья получили новые автомобили: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Эти 42 автомобиля высокой проходимости будут использованы, в основном, в отдаленных наших районах, там, где необходимо обеспечить проезд в любое время года. И в заснеженные периоды, и в бездорожье», — отметил в своей речи губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Медучреждения Приморья получили новые автомобили: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Это первая поставка машин по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения. За пять лет ее работы в Приморье обещают поставить 343 автомобиля. 

Ранее ФАН писал, что итальянский сыровар получил российское гражданство в Приморье.

Вернуться назад

приморье здравоохранение нацпроекты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru