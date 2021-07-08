Корабли ТОФ поучаствуют в параде ко Дню ВМФ в бухте Золотой Рог Владивостока

Владивосток, 8 июля. Парад кораблей Тихоокеанского флота в честь Дня ВМФ во Владивостоке состоится в бухте Золотой Рог. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Решение провести парад кораблей Тихоокеанского флота в акватории бухты Золотой Рог принял командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц. На водной станции не планируется проведение театрализованного представления и военно-спортивного праздника.

«Решение принято из-за действующих в столице Приморского края карантинных мер, которые накладывают ограничения на проведение массовых мероприятий», — говорится в сообщении пресс-службы.

Парад ко Дню Военно-морского флота пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 25 июля. В один ряд вместе с новейшими атомными подводными крейсерами встанет крупнейший в мире парусный корабль «Седов».