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Итальянский сыровар получил российское гражданство в Приморье: репортаж ФАН
Общество
Итальянский сыровар получил российское гражданство в Приморье: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 6 июля. Итальянский сыровар получил российское гражданство для того, чтобы сохранить свой бизнес в Приморье. Флорентинец Марко Мельпиньяно переехал в Россию 7 лет назад. Решил жить во Владивостоке. Сначала работал в ресторанах, затем открыл свое дело. Начал варить сыры — пармиджано, пекорино, качокавалло, проволоне. 

 

Итальянский сыровар получил российское гражданство в Приморье: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Все зависит от качества молока. Мы здесь нашли качество, которое нас устраивает, чтобы можно было производить качественный сыр, из-за этого все получится. Мы рады», — поделился в беседе с корреспондентом ФАН сыровар Марко Мельпиньяно.

Итальянский сыровар получил российское гражданство в Приморье: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Рикотта, буратта, страчателла — и это далеко не вся коллекция Марко. Технология приготовления сыров — длительный и трудоемкий процесс. Поэтому помогает ему целая команда профессионалов, которых он обучал лично. 

Итальянский сыровар получил российское гражданство в Приморье: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Я сюда пришел вообще с нулевыми знаниями об итальянских сырах. Естественно, Марко меня всему научил. Как делать, рецептуру всю рассказал. То есть он мой непосредственный учитель», — отметил корреспонденту ФАН сотрудник сыроварни Виктор Северин.

Итальянский сыровар получил российское гражданство в Приморье: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Сейчас Марко поставляет свою продукцию в крупные супермаркеты и рестораны Владивостока. Планы по развитию у бизнесмена грандиозные. Из долгосрочных — собственный ресторан на местных продуктах в лучших традициях Италии. 

Итальянский сыровар получил российское гражданство в Приморье: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Однако в мае этого года все могло закончиться. У Марко истек пятилетний срок действия его вида на жительство. Оформить российское гражданство и все необходимые документы сразу не получалось. Об этом он написал в своей странице в социальных сетях. К решению вопроса подключился губернатор края Олег Кожемяко. В итоге все документы оформили за 2 месяца, и сегодня Марко принес присягу.

Итальянский сыровар получил российское гражданство в Приморье: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Дело в том, что эти запросы, они достаточно долго исполняются представителями иностранных государств за рубежом. Мы ждали ответа положительного, чтобы вынести свое заключение на основании федерального закона», — рассказал ФАН начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю Владимир Чекменев.

Итальянский сыровар получил российское гражданство в Приморье: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Ранее ФАН писал, что губернатор Приморья поможет переехавшим из Бразилии староверам получить землю.

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приморье владивосток гражданство россии
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