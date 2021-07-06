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Туристический поток в Приморье снизился в пять раз из-за пандемии
Общество
Туристический поток в Приморье снизился в пять раз из-за пандемии
pixabay.com

Владивосток, 6 июля. Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по туристической отрасли в Приморском крае в прошлом году. Поток туристов снизился в пять раз.

Годовой отчет Законодательному собранию составило Агентство по туризму региона. Пандемия коронавируса приостановила развитие международного туризма и внесла коррективы во внутренний туризм. Распространение коронавируса повлияло на туристические компании, выставочные и культурные мероприятия.

Туристический поток в Приморье сократился с 5 млн гостей до 970 тыс. по сравнению с 2019 годом, передает медиахолдинг PrimaMedia. Из 17 показателей госпрограммы в полной мере удалось реализовать только шесть. Более, чем на 50% осуществили пять показателей.

АТОР ранее назвала туристические направления, интерес к которым стремительно растет. Популярными являются кинотуризм и экотуризм.

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туризм пандемия коронавирус
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