Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 11:01
10:59
Общество
Минздрав России назвал причину переноса вакцинации вторым компонентом
10:59
Общество
«Колдун» из Мордовии выманил у клиентки деньги и отправил ее к психиатру
10:57
Общество
ВИЧ не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса
10:56
Общество
Премьер-министр Словении призвал страны ЕС готовиться к четвертой волне COVID-19
10:55
Политика
Захарова опубликовала фото встречи Лаврова с генсеком АСЕАН
10:55
Общество
Россиянам объяснили, почему после вакцинации от COVID-19 нужно носить маску
10:53
Общество
Стартовала разработка проекта канатной дороги через Дон
10:50
Армия
Business Insider: российские летчики провели учения на глазах у военных НАТО в Черном море
10:46
Экономика
Объем продаж крекеров в России продолжает падать
10:43
Происшествия
Власти Камчатки не подтвердили информацию о падении Ан-26 в море
Все новости

Подростки-вандалы разгромили памятники на кладбище в Приморье
Происшествия
Подростки-вандалы разгромили памятники на кладбище в Приморье
Prt Scr instagram.com / @atypical_dalnegorsk  / 

Владивосток, 6 июля. В минувшие выходные в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» поступило сообщение о том, что на кладбище села Мономахово в Приморье неизвестные повредили памятники на могилах. Полицейские нашли вандалов — ими оказались двое несовершеннолетних 9 и 13 лет.

Подростки-вандалы разгромили памятники на кладбище в Приморье
Prt Scr instagram.com / @atypical_dalnegorsk  / 

После опроса свидетелей полицейские установили личность злоумышленников — ими оказались местные подростки. В присутствии законных представителей мальчики сознались в содеянном.

Подростки-вандалы разгромили памятники на кладбище в Приморье
Prt Scr instagram.com / @atypical_dalnegorsk  / 

«Участники инцидента в силу своего возраста не могут быть привлечены к уголовной ответственности. С подростками инспекторами ПДН проводится профилактическая работа. Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — сообщили ФАН в УМВД России по Приморскому краю.

Подростки-вандалы разгромили памятники на кладбище в Приморье
Prt Scr instagram.com / @atypical_dalnegorsk  / 

В полиции напомнили, что санкция ст. 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения умерших) предусматривает ответственность в виде штрафа, ареста или исправительных работ. Ответственность за преступление против общественной нравственности наступает с 16-летнего возраста.

Ранее ФАН писал, что нетрезвого «сотрудника спецслужб» с пистолетом задержали на пляже во Владивостоке.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Подростки-вандалы разгромили памятники на кладбище в Приморье
приморье присшествия разгром на кладбище
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru