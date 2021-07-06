Подростки-вандалы разгромили памятники на кладбище в Приморье

Владивосток, 6 июля. В минувшие выходные в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» поступило сообщение о том, что на кладбище села Мономахово в Приморье неизвестные повредили памятники на могилах. Полицейские нашли вандалов — ими оказались двое несовершеннолетних 9 и 13 лет.

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После опроса свидетелей полицейские установили личность злоумышленников — ими оказались местные подростки. В присутствии законных представителей мальчики сознались в содеянном.

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«Участники инцидента в силу своего возраста не могут быть привлечены к уголовной ответственности. С подростками инспекторами ПДН проводится профилактическая работа. Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — сообщили ФАН в УМВД России по Приморскому краю.

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В полиции напомнили, что санкция ст. 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения умерших) предусматривает ответственность в виде штрафа, ареста или исправительных работ. Ответственность за преступление против общественной нравственности наступает с 16-летнего возраста.

Ранее ФАН писал, что нетрезвого «сотрудника спецслужб» с пистолетом задержали на пляже во Владивостоке.