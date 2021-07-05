На достройку многоквартирных домов ЖСК «Остров» в Приморье не хватает 400 млн рублей

Владивосток, 5 июля. Чтобы достроить восемь многоквартирных домов в ЖСК «Остров» на Русском во Владивостоке, потребуется еще 400 млн рублей, но денег пока нет. В апреле 2021 года членами совета краевого Фонда обманутых дольщиков было принято положительное решение о признании восьми домов печально известного жилищно-строительного кооператива проблемными объектами и о финансировании Фондом завершения их строительства.

ЖСК «Остров» /

«Проведение конкурса на строительство домов и начало мероприятий по строительству состоится в 2021 году. Для завершения строительства домов требуется еще 400 млн рублей, которые фонду пока не выделили, тогда как строительство должно было начаться еще в мае», — рассказала ФАН генеральный директор Корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю.

ЖСК «Остров» /

ЖСК «Остров» был создан в 2012 году. В него вошли ученые ДВО РАН, преподаватели ДВФУ и многодетные семьи. Проекты многоквартирных домов, таунхаусов и индивидуальных домов переделывали три раза. Строить начали в 2016 году. За это время сменили четырех подрядчиков. В итоге многоквартирные дома будет достраивать Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края, остальное — ООО «СУ-107». Полная сдача объектов намечена на 2022 год.

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