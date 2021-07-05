День морского и речного флота отметили в Приморье: репортаж ФАН

Владивосток, 5 июля. В Приморье отметили День работников морского и речного флота. Для региона, где почти каждая семья так или иначе связана с морем, этот праздник — особенный. По традиции в этот день не только чествуют живых, но и отдают дань памяти погибшим.
«Флот торговый, но участвовали в войнах, в горячих точках. Погибли. В память о них мы здесь. Со всеми может случиться. Будем защищать родину, как сможем», — рассказал в беседе с корреспондентом ФАН капитан Дальневосточного морского пароходства Евгений Левченко.
Десятки тех, чья жизнь прочно связана с морем, одетые в парадную форму пришли к памятнику морякам торгового флота. Здесь отдают дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Их имена высечены на плитах, возле памятника.
Мемориал усыпан красными розами и гвоздиками. Цветы возложили ветераны пароходства и курсанты Морского государственного университета.
«Я в этой профессии всю жизнь. Этот праздник — это часть нашей жизни. Это правильный праздник, хороший. Наш город Владивосток без этого праздника невозможно представить», — отметил корреспонденту ФАН директор филиала Дальневосточного морского пароходства во Владивостоке Игорь Шарков.
Советский транспортный флот за годы войны перевез примерно 100 млн тонн нужных фронту грузов. Несмотря на последующий постсоветский кризис, морской и речной флот сейчас — одна из самых значимых отраслей российской экономики.
Ранее ФАН писал, что в День города во Владивостоке почтили память отцов-основателей.