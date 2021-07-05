День морского и речного флота отметили в Приморье: репортаж ФАН

Владивосток, 5 июля. В Приморье отметили День работников морского и речного флота. Для региона, где почти каждая семья так или иначе связана с морем, этот праздник — особенный. По традиции в этот день не только чествуют живых, но и отдают дань памяти погибшим.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Флот торговый, но участвовали в войнах, в горячих точках. Погибли. В память о них мы здесь. Со всеми может случиться. Будем защищать родину, как сможем», — рассказал в беседе с корреспондентом ФАН капитан Дальневосточного морского пароходства Евгений Левченко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Десятки тех, чья жизнь прочно связана с морем, одетые в парадную форму пришли к памятнику морякам торгового флота. Здесь отдают дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Их имена высечены на плитах, возле памятника.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Мемориал усыпан красными розами и гвоздиками. Цветы возложили ветераны пароходства и курсанты Морского государственного университета.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Я в этой профессии всю жизнь. Этот праздник — это часть нашей жизни. Это правильный праздник, хороший. Наш город Владивосток без этого праздника невозможно представить», — отметил корреспонденту ФАН директор филиала Дальневосточного морского пароходства во Владивостоке Игорь Шарков.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Советский транспортный флот за годы войны перевез примерно 100 млн тонн нужных фронту грузов. Несмотря на последующий постсоветский кризис, морской и речной флот сейчас — одна из самых значимых отраслей российской экономики.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Ранее ФАН писал, что в День города во Владивостоке почтили память отцов-основателей.