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Житель Приморья устроил пожар у дверей клуба, в который его не впустили
Происшествия
Житель Приморья устроил пожар у дверей клуба, в который его не впустили
ОМВД России по городу Артему  / 

Владивосток, 5 июля. В дежурную часть МВД России по городу Артему поступило сообщение о пожаре в ночном клубе на улице Фрунзе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что устроил его мужчина, который поджег покрышку у входа в здание. 

Житель Приморья устроил пожар у дверей клуба, в который его не впустили
ОМВД России по городу Артему  / 

«Происшествие произошло в ночь с субботы на воскресенье, с 26 на 27 июня. Полицейские после просмотра записей с камер наблюдения установили личность подозреваемого и его местонахождение. 42-летнего гражданина доставили в отдел. Там местный житель рассказал, что пришел в тот вечер в клуб, но охрана его туда не впустила. Из-за этого между мужчинами произошла потасовка, переросшая в драку», — сообщили ФАН в ОМВД России по городу Артему.

Житель Приморья устроил пожар у дверей клуба, в который его не впустили
ОМВД России по городу Артему  / 

Гость ушел, но вернулся спустя три часа с автомобильной шиной и тарой с жидкостью в руках. Мужчина поджег шину у входной двери, а сам скрылся. В результате поджога был поврежден фасад здания и помещение кухонного блока. Материальный ущерб причинен собственнику помещения и арендатору. Арендатор оценил ущерб в 53 тысячи рублей, собственник проводит оценочные экспертизы. В отношении фигуранта избрана мера в виде подписки о невыезде.

Ранее ФАН писал, что пьяный дебошир повредил машины и пытался поджечь дверь квартиры во Владивостоке.

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