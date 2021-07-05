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Поликлинику приморского онкодиспансера открыли после капремонта

  /   Обновлено: 05 июля 2021 09:43
Общество
Поликлинику приморского онкодиспансера открыли после капремонта
ГБУЗ «ПКОД»  / 

Владивосток, 5 июля. Поликлиника краевого онкологического диспансера открылась вновь во Владивостоке после  капитального ремонта. Врачи хирургического отделения теперь принимают пациентов в обновленных, комфортных и современных помещениях. Отделение сегодня полностью соответствует всем современным требованиям. Общая стоимость работ составила 30 миллионов рублей — это средства из краевого бюджета и собственные средства медучреждения.

«Интерьер онкохирургического отделения №1, так же, как и поликлинического, где ремонт был завершен в феврале, разрабатывался с учетом последних требований к современному медицинскому учреждению, основная задача которых — обеспечить каждому пациенту комфортное пребывание в стенах отделения, создавая правильный эмоциональный фон», — рассказал ФАН главный врач Приморского краевого онкодиспансера Михаил Волков.

Поликлинику приморского онкодиспансера открыли после капремонта
ГБУЗ «ПКОД»  / 

Диспансер сегодня укомплектован всем необходимым оборудованием, что позволяет оказывать каждому находящемуся в стационаре пациенту качественную медицинскую помощь. А хирургическое отделение диспансера — крупнейшее в Приморье.

«Ежегодно в отделении получают лечение около 2,5 тысяч больных со злокачественными новообразованиями пищевода, желудка, печени, толстой и прямой кишки, забрюшинного пространства, кожи и подкожной клетчатки», — отметил заведующий отделением, доктор медицинских наук, профессор Владимир Невожай.

Поликлинику приморского онкодиспансера открыли после капремонта
ГБУЗ «ПКОД»  / 

Ранее ФАН писал, что для реабилитации переболевших COVID-19 в Приморье есть все условия.

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