Мужчина застрял в лифте в Приморье на 17 часов

Владивосток, 5 июля. Прокуратура завела административное дело на управляющую компанию во Владивостоке. Ее бездействие привело к тому, что местный житель пробыл в лифте почти сутки.

В Сети появилась информация, что человек застрял в лифте жилого дома по улице Нерчинская и пробыл там более 12 часов. В мэрии сообщили, что не получилось переговорить с кабиной лифта, а на следующее утро механик обнаружил «неадекватно ведущего себя мужчину».

«Установлено, что более 17 часов один из жильцов многоквартирного дома по улице Нерчинской во Владивостоке находился в лифте», — говорится в сообщении прокуратуры.

Управляющая компания не приняла никаких мер, чтобы вызволить застрявшего жильца из лифта. В связи с этим заведено дело о «нарушении требований к организации безопасного использования и содержания лифтов».

Ранее в московском жилом доме произошла трагедия. В результате падения лифта в многоэтажке погиб человек. Жертвой страшного инцидента оказался рабочий.