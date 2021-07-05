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Мужчина застрял в лифте в Приморье на 17 часов
Происшествия
Мужчина застрял в лифте в Приморье на 17 часов
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Владивосток, 5 июля. Прокуратура завела административное дело на управляющую компанию во Владивостоке. Ее бездействие привело к тому, что местный житель пробыл в лифте почти сутки.

В Сети появилась информация, что человек застрял в лифте жилого дома по улице Нерчинская и пробыл там более 12 часов. В мэрии сообщили, что не получилось переговорить с кабиной лифта, а на следующее утро механик обнаружил «неадекватно ведущего себя мужчину».

«Установлено, что более 17 часов один из жильцов многоквартирного дома по улице Нерчинской во Владивостоке находился в лифте», говорится в сообщении прокуратуры.

Управляющая компания не приняла никаких мер, чтобы вызволить застрявшего жильца из лифта. В связи с этим заведено дело о «нарушении требований к организации безопасного использования и содержания лифтов».

Ранее в московском жилом доме произошла трагедия. В результате падения лифта в многоэтажке погиб человек. Жертвой страшного инцидента оказался рабочий.

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приморский край прокуратура дело
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