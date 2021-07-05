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Синоптики Приморья объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Общество
Синоптики Приморья объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Невские Новости

Владивосток, 5 июля. Дожди и ливни ожидаются в Приморском крае в понедельник. В регионе объявлено штормовое предупреждение, передает Примгидромет.

По прогнозам синоптиков, дожди ожидаются утром и днем 5 июля. В отдельных районах Приморского края выпадет до 50 миллиметров осадков, предупредили в пресс-службе Примгидромета.

Ливни пройдут в 14 муниципалитетах региона. Уровень рек может подняться на 0,2-0,6 метра. В восточных районах вода в реках может подняться, но выхода из берегов не прогнозируется. Населению советуют предпринять все меры для обеспечения собственной безопасности и отказаться от дальних поездок, отметили в региональном ГУ МЧС.

Штормовые ветры и сильные дожди прогнозируются в ряде российских регионов. Ухудшение погодных условий ожидается в Крыму, юге Европейской России и на Урале, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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