Первую очередь Нагорного парка открыли во Владивостоке в День города

Владивосток, 4 июня. В День города во Владивостоке торжественно открыли первую очередь отремонтированного на частные средства Нагорного парка возле кольца на Шилкинской. Значительная часть территории уже преобразилась — появились новые дорожки, спланирован рельеф, провели зонирование. Сейчас ведется уже финальная работа в северной части и начинается работа над второй очередью общественной территории — видовыми площадками.

Правительство Приморского края /

Несмотря на то, что открытие парка широко не анонсировалось, на церемонию пришло очень много людей. Одни заняли места у амфитеатра, другие прогуливались по новым бетонным дорожкам. Местные жители с удовольствием принимали участие в благоустройстве. Владельцы частных домов даже покрасили заборы в один цвет, чтобы у парка был единообразный фон, а также помогали в озеленении.

Правительство Приморского края /

Президент компании DNS Дмитрий Алексеев сказал, что в реализацию первой очереди вложено около 120 млн рублей, во вторую очередь планируется вложить еще около 50 млн рублей. Ориентировочно полное благоустройство парка завершится через год — к августу 2022.

«С моей точки зрения, в этой истории есть много правильного. Мы должны ощущать себя жителями города, что мы должны решать свои вопросы. И нам власть помогала. Я все надеялся, что встречу какого-нибудь чиновника и буду его критиковать, но не получилось. Нам все помогали. Пускай это будет примером того, как должно быть», — отметил Дмитрий Алексеев.

В начале 90-х территория получила статус городского парка, но постепенно пришла в запустение. Несколько лет назад возник проект возрождения парка, первый этап которого в результате эффективного взаимодействия государства, частного бизнеса и гражданского общества успешно реализован.

«Дмитрий Алексеев сумел сделать этот парк в срок, ко Дню города, несмотря на все долгие бюрократические процессы. И сейчас этот парк станет местом притяжения каждого владивостокца, что нам нужно делать на каждой общественной территории. Я хочу Дмитрия поблагодарить искренне, от всей души, что он не свернул с этого пути, подобрал отличную команду. Я думаю, это отличный пример социально-ответственного бизнеса. И мы будем в этом помогать», – сказал в своей речи губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Нагорный парк существует с 1928 года. Архитекторы сохранили преемственность в эстетике, минимально вмешивались в ландшафт и сохраняли рельеф. Открытие обновленного парка все присутствующие восприняли с огромным энтузиазмом.

Ранее ФАН писал, что Владивосток отмечает 161-ю годовщину со дня основания. По традиции в честь Дня города прошли торжественные мероприятия.