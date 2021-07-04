Нетрезвого «сотрудника спецслужб» с пистолетом задержали на пляже во Владивостоке

Владивосток, 4 июля. Очевидцы задержали нетрезвого гражданина, доставшего пистолет на прогулочной зоне пляжа «Юбилейный» на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Мужчина заявил, якобы является сотрудником спецслужб и находится на спецзадании. Позже полицейские выяснили, что нарушитель спокойствия работает в водоканале.

«Сообщение о появлении сильно нетрезвого гражданина на пляже «Юбилейном» поступило в полицию вечером от очевидцев происшествия. Когда мужчина стал агрессивно реагировать на замечания и достал из портфеля пистолет, он был задержан на месте другими горожанами», — сообщили ФАН в УМВД по городу Владивостоку.

Нарушитель спокойствия попытался убедить окружающих, что он является сотрудником ФСБ и находится на спецзадании. Подъехавшие вскоре полицейские установили, что нарушителем спокойствия стал работник краевого водоканала, который сильно перебрал со спиртным в одном из ближайших кафе. У мужчины был изъят пневматический пистолет, а его самого доставили в отделение.

В ходе разбирательства на «спецагента ФСБ» был составлен административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Нарушителю грозит не только штраф, но и административный арест до пятнадцати суток.

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