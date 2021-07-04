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Купи билет на электробус и узнай историю Владивостока: репортаж ФАН
Общество
Купи билет на электробус и узнай историю Владивостока: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток., 4 июня. В честь дня рождения города у жителей и гостей дальневосточной столицы есть возможность купить билет на электробус и узнать историю города. Обычный рейс превратился в экскурсионный. Увлекательная прогулка в прошлое Владивостока с рассказами библиотекарей, которые знают немало любопытных историй о городе. 

Купи билет на электробус и узнай историю Владивостока: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«В фондах библиотек очень много краеведческой литературы. Скорее всего, нашим горожанам сейчас не хватает времени, чтобы посетить библиотеки. Поэтому идея основная в том, чтобы приблизить книги к горожанам, показать эти книги, зачитать информацию, попытаться наложить информацию из этих книг на местность», — рассказала в беседе с корреспондентом ФАН сотрудник централизованной библиотечной системы города Владивостока Валентина Винокурова.

Купи билет на электробус и узнай историю Владивостока: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Купи билет на электробус и узнай историю Владивостока: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Купи билет на электробус и узнай историю Владивостока: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Письма из Владивостока» Элеоноры Прей, «Прогулки по Владивостоку» Нелли Мизь и многие другие — эти книги позволяют по новому взглянуть на привычные места. Например, про речку Объяснения многие слышали, а вот о том, что под площадью Луговой протекает река Буяковка, почти никто не знал.

Купи билет на электробус и узнай историю Владивостока: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Маршрут проходит вдоль по улицам Светланской, Спортивной, Луговой и обратно. На этом пути много достопримечательностей. Заплатив обычную цену за проезд, каждый пассажир смог лучше узнать об истории города, центральной площади, бухты Золотой Рог, особняках, усадьбах и доходных домах главной городской улицы.

Ранее ФАН писал, что в День города во Владивостоке почтили память отцов-основателей.

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приморье владивосток день города
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