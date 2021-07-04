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Гималайский медвежонок вышел к людям в Приморье и потерял сознание
Общество
Гималайский медвежонок вышел к людям в Приморье и потерял сознание
МРОО Центр Тигр  / 

Владивосток, 4 июля. Полуторагодовалый гималайский медвежонок попал в приморский реабилитационный «Центр Тигр». Ранее он вышел к людям на пограничную заставу и упал без сил. Ветеринарный осмотр показал, что у него средняя степень истощения. В центре надеются не только поправить его здоровье, но и разобраться в причинах выхода мишки к людям. Опыта такой реабилитации у специалистов центра хоть отбавляй. Спасать осиротевших медвежат им приходится каждый сезон.

«Несмотря на то, что рацион гималайского медведя на 85% растительного происхождения, он вооружен мощными клыками когтями. Гималайские мишки очень любят кедровые и другие орехи, желуди, ягоды и плоды, побеги трав и кустарников, сочные луковицы и корневища. Хищничают редко, но не брезгуют падалью. Из белковой пищи питаются муравьями и другими насекомыми, моллюсками, лягушками», — пишут в своем Instagram сотрудники реабилитационного центра «Тигр».

МРОО «Центр «Тигр» осуществляет свою деятельность при поддержке Фонда президентских грантов, центра «Амурский тигр», WWF России и на пожертвования частных лиц и организаций.

Ранее ФАН писал, что шестого косуленка взял на воспитание центр реабилитации диких животных в Приморье.

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приморье гималайский медвежонок центр тигр
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