Детеныша акулы обнаружили на пляже лагеря «Юнга» во Владивостоке

Владивосток, 4 июля. После двухдневного волнения в море на пляже лагеря «Юнга» в пригороде Владивостока обнаружили мертвую акулу. Предположительно, это детеныш акулы-мако или тихоокеанской сельдевой акулы. Обе потенциально опасны для человека.

«Акулы-мако обычно в Приморье встречаются реже, чем сельдевые, а эти два вида часто путают между собой. Они примерно одинакового размера и из одного семейства, но мако более теплолюбивые и чаще всего заплывают в наши окрестности с конца весны до осени. Кто-то даже снимал, как она выпрыгивает из воды чуть ли не на шесть метров, что довольно характерно для их поведения», — рассказал ФАН главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков.

Совсем недалеко от «Юнги» находится популярнейшая для туристов бухта Лазурная, где массово отдыхают и купаются люди. Прибрежные территории и все острова, которые территориально входят в состав Владивостокского городского округа, внесены в постановление администрации города как потенциально опасные места. Здесь отдыхающие могут встретиться с хищными акулами.

Ране ФАН писал, что популярный пляж во Владивостоке будут очищать от вредных примесей.