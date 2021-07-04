В День города во Владивостоке почтили память отцов-основателей: репортаж ФАН

Владивосток, 4 июля. Владивосток отмечает 161-ю годовщину со дня основания. По традиции в честь Дня города прошли торжественные мероприятия. Гости посетили памятник генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Благодаря ему был заключен Айгунский договор, присоединен Уссурийский край и были основаны Владивосток и Хабаровск. Это не просто монумент, в 1990 году останки прославленного графа перевезли с кладбища Монмартр в Париже в столицу Приморья, надгробие находится рядом с открытым в 2012 году памятником.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Город растет, развивается. Я думаю, это то, о чем он мечтал. Чтобы здесь был форпост России на Дальнем Востоке. Чтобы город был динамичный, развивающийся, притягивался маяком и светом России здесь, на дальневосточном побережье», — отметил в своей речи губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Еще одно памятное место в городе — бюст Якову Семенову. Он первый гражданский житель и почетного гражданина Владивостока.

«Для меня очень важен, помимо Политехнического института, который я заканчивал, рыбный порт, в котором я работал разнорабочим. Тальманом. Это было время закалки, становления. Еще раз всех с днем рождения нашего любимого города», — поделился с корреспондентом ФАН депутат Государственной думы РФ Владимир Новиков.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Владивосток — не только город портовый, но город воинской славы. Звание присвоили 4 ноября 2010 года. Возложение цветов у стелы в День города — дань уважения тем, кто на протяжении всей истории Владивостока внес большой вклад в защиту дальневосточных рубежей России, честно выполнял воинский долг во славу русского оружия за свободу и независимость нашего Отечества. Как и в остальных случаях, перед почётными гостями цветы у памятника возложили курсанты МГУ им. Невельского, только на этот раз это была не корзина, а длинная гирлянда.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Сейчас у меня задача такая — город должен стать чище и комфортнее в моменте. Для меня это серьезный вызов. Многое нужно сделать для того, чтобы этот комфорт и чистоту увидели жители», — рассказал корреспонденту ФАН и. о. главы города Владивостока Константин Шестаков.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Владивосток отмечает свой день рождения все выходные. Прошли выставки и различные тематические мероприятия. В День города, из-за роста числа заболевших коронавирусом все праздничные мероприятия отменены. Как и в 2020 году, отказаться пришлось и от традиционного и полюбившегося горожанам шествия, и от общегородского концерта и салюта.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Ранее ФАН писал, что накануне Дня города на улицы дальневосточной столицы вышел праздничный трамвай. Шестой маршрут украсили два нарядных вагона.