Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 11:37
11:34
Происшествия
Мэрию и торговые центры Казани эвакуировали после сообщения о минировании
11:34
Происшествия
Вертолет потерпел крушение в Кабардино-Балкарии
11:34
Шоу-бизнес
Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв рассказала о травле из-за лишнего веса
11:33
Общество
Названа биодобавка, которую нельзя употреблять людям с ожирением
11:32
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 4 июля
11:31
Общество
Минобороны РФ с опережением графика строит мосты в Тульской области
11:31
Шоу-бизнес
Александр Васильев жестко высказался о стиле Софьи Таюрской из Little Big
11:30
Армия
Бойцы ВСУ развернули у населенного пункта Луганское станцию радиоэлектронной борьбы
11:27
Происшествия
Мужчина скончался во время фестиваля фейерверков в Сочи
11:26
Происшествия
Мигранты устроили массовую драку с битами на Большеохтинском проспекте
Все новости

Приморские инспекторы ДПС на носилках доставили в больницу мужчину
Общество
Приморские инспекторы ДПС на носилках доставили в больницу мужчину
пресс-служба администрации Краснодара

Владивосток, 4 июля. Супружеская пара решила провести выходные на даче, но мужчине стало плохо. Вскоре ему на помощь пришли сотрудники Госавтоинспекции.

Жена местного жителя помогла пострадавшему добраться до машины, но тот не смог сесть за руль. В тот день в населенном пункте Кипарисово дежурил экипаж ДПС. Один из офицеров сел в чужую машину и в сопровождении коллеги на патрульном автомобиле поехал в местную больницу.

Приехав к медицинскому учреждению, правоохранители поняли, что мужчина не может самостоятельно подняться по ступенькам. Тогда инспекторы взяли носилки и занесли пациента в здание. Врачи рассказали, что состояние приморца было критическим, а промедление могло стоить ему жизни.

Полицейские решили не рассказывать никому о своих действиях, но семья мужчины посчитала, что все должны знать о героическом поступке правоохранителей. Сын спасенного поблагодарил сотрудников ГИБДД, подчеркнув, что офицеры заслуживают самого высокого поощрения.

Работники МЧС ранее помогли двум мужчинам, которых чуть не унесло в Японское море из-за сломавшегося на воде катера. Но вскоре пострадавших доставили на сушу.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Приморские инспекторы ДПС на носилках доставили в больницу мужчину
дпс спасение хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru