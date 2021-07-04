Приморские инспекторы ДПС на носилках доставили в больницу мужчину

Владивосток, 4 июля. Супружеская пара решила провести выходные на даче, но мужчине стало плохо. Вскоре ему на помощь пришли сотрудники Госавтоинспекции.

Жена местного жителя помогла пострадавшему добраться до машины, но тот не смог сесть за руль. В тот день в населенном пункте Кипарисово дежурил экипаж ДПС. Один из офицеров сел в чужую машину и в сопровождении коллеги на патрульном автомобиле поехал в местную больницу.

Приехав к медицинскому учреждению, правоохранители поняли, что мужчина не может самостоятельно подняться по ступенькам. Тогда инспекторы взяли носилки и занесли пациента в здание. Врачи рассказали, что состояние приморца было критическим, а промедление могло стоить ему жизни.

Полицейские решили не рассказывать никому о своих действиях, но семья мужчины посчитала, что все должны знать о героическом поступке правоохранителей. Сын спасенного поблагодарил сотрудников ГИБДД, подчеркнув, что офицеры заслуживают самого высокого поощрения.

Работники МЧС ранее помогли двум мужчинам, которых чуть не унесло в Японское море из-за сломавшегося на воде катера. Но вскоре пострадавших доставили на сушу.