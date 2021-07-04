Кожемяко принял участие в открытии нового парка во Владивостоке

Владивосток, 4 июля. Торжественное открытие парка Нагорный прошло во Владивостоке в День города. Участие в мероприятии принял губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Новый объект стал по-настоящему владивостокским парком, поскольку он расположен на горе. Через него можно добраться до вершины сопки Тюменской, с которой открывается роскошный вид на бухту Золотой Рог, отметил глава подрядной организации «Конкрит Джангл» Феликс Машков.

Пока что завершилось строительство так называемого подгорья, а возведение вершины начнется в следующем году. На ней планируется расположить многоуровневую смотровую площадку. Уже сейчас в парке есть все необходимое для комфортного отдыха, включая детскую площадку, маршруты для пеших прогулок, пруд и 400-метровую беговую дорожку.

Во Владивостоке продолжаются работы над автоматизированной парковкой на 36 мест. Новый объект возводится на улице Светланской, первая подобная парковка в городе уже строится на улице Верхнепортовой.