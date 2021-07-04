Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 06:57
06:56
Общество
Странам ЕС запретили продавать одноразовую пластиковую посуду
06:54
Общество
Студенты Башкортостана и Краснодарского края могут получить повышенные стипендии
06:52
Общество
Студенты США стыдятся своего американского происхождения
06:46
Происшествия
Спасательный отряд обнаружил пропавшую в июне жительницу Южно-Сахалинска
06:45
Общество
Доктор Мясников опроверг антитело-зависимое усиление COVID-19
06:43
Происшествия
Масштабный пожар произошел в частном секторе центральной части Сахалина
06:42
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение у берегов Чили
06:42
Политика
Депутат Пискарев высказал мнение о новой стратегии национальной безопасности
06:41
Евро 2020
Испанец в честь победы своей команды на Евро прыгнул в канал в Петербурге
06:25
Происшествия
Лестничная площадка вспыхнула в Выборгском районе Петербурга
Все новости

Кожемяко принял участие в открытии нового парка во Владивостоке
Общество
Кожемяко принял участие в открытии нового парка во Владивостоке
pixabay.com  /  Evgen2907

Владивосток, 4 июля. Торжественное открытие парка Нагорный прошло во Владивостоке в День города. Участие в мероприятии принял губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Новый объект стал по-настоящему владивостокским парком, поскольку он расположен на горе. Через него можно добраться до вершины сопки Тюменской, с которой открывается роскошный вид на бухту Золотой Рог, отметил глава подрядной организации «Конкрит Джангл» Феликс Машков.

Пока что завершилось строительство так называемого подгорья, а возведение вершины начнется в следующем году. На ней планируется расположить многоуровневую смотровую площадку. Уже сейчас в парке есть все необходимое для комфортного отдыха, включая детскую площадку, маршруты для пеших прогулок, пруд и 400-метровую беговую дорожку.

Во Владивостоке продолжаются работы над автоматизированной парковкой на 36 мест. Новый объект возводится на улице Светланской, первая подобная парковка в городе уже строится на улице Верхнепортовой.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Кожемяко принял участие в открытии нового парка во Владивостоке
приморье владивосток парк кожемяко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru