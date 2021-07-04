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Приморью грозит тропический ливень
Общество
Приморью грозит тропический ливень
Невские Новости  /  Юлия Митина

Владивосток, 4 июля. Прохождение активного волнового циклона по Японскому морю и приближение полярного фронта в ночь с 4 на 5 июля создаст в Приморье плохую, а кое-где даже опасную погоду.

Местами в Приморье пройдут тропические ливни и грозы. Это опасное погодное явление, так как за короткий промежуток времени выпадет огромное количество осадков, что может привести к затоплениям.

По словам эксперта, основное ухудшение погоды ожидается в Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском районах и в Дальнегорском городском округе. Уже 5 июля ливни прекратятся, выйдет солнце и начнется жаркая и душная погода.

Ранее центр «Фобос» сообщил, что в некоторых регионах Российской Федерации вскоре начнется хорошая погода. По словам специалистов, север и юг страны ожидают благоприятные метеорологические условия.

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