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Губернатор Приморья Кожемяко посетил пасеку в Партизанском районе

  /   Обновлено: 04 июля 2021 05:44
Общество
Губернатор Приморья Кожемяко посетил пасеку в Партизанском районе
pixabay.com  /  PD

Тигровое, 4 июля. Губернатор Приморья Олег Кожемяко отправился на пасеку жителя села Тигровое Партизанского района. О своей поездке он рассказал в Telegram.

Олег Кожемяко приехал на пасеку Александра Юркина. Пчеловод использует несколько способов по сбору меда. Это и традиционный – в лежаках, двух- и трехкорпусниках, и в колодах. Полученную сладкую продукцию будут продавать на ярмарках, отметил губернатор Приморского края.

«Это полностью экологически чистый продукт, который будут продавать на наших ярмарках», — заявил Кожемяко в Telegram.

Приморский липовый мед известен не только на территории России, но и в других странах. Особенно его приветствуют в Японии. Власти региона ждут появления продукта на прилавках и готовы поддержать местных производителей.

Ежегодно пчеловоды Приморья добывают около шести тонн меда. В планах пойти на повышение этого показателя и наладить рынок поставок продукции в Японию. Так, объемы добычи могут достигнуть 12-15 тысяч тонн в год.

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олег кожемяко пасека липовый мед
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