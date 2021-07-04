Губернатор Приморья Кожемяко посетил пасеку в Партизанском районе

Тигровое, 4 июля. Губернатор Приморья Олег Кожемяко отправился на пасеку жителя села Тигровое Партизанского района. О своей поездке он рассказал в Telegram.

Олег Кожемяко приехал на пасеку Александра Юркина. Пчеловод использует несколько способов по сбору меда. Это и традиционный – в лежаках, двух- и трехкорпусниках, и в колодах. Полученную сладкую продукцию будут продавать на ярмарках, отметил губернатор Приморского края.

«Это полностью экологически чистый продукт, который будут продавать на наших ярмарках», — заявил Кожемяко в Telegram.

Приморский липовый мед известен не только на территории России, но и в других странах. Особенно его приветствуют в Японии. Власти региона ждут появления продукта на прилавках и готовы поддержать местных производителей.

Ежегодно пчеловоды Приморья добывают около шести тонн меда. В планах пойти на повышение этого показателя и наладить рынок поставок продукции в Японию. Так, объемы добычи могут достигнуть 12-15 тысяч тонн в год.