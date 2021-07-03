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Один человек погиб и пять пострадали в ДТП во Владивостоке
Происшествия
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП во Владивостоке
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 3 июля. Один человек погиб и пять получили травмы при столкновении автомобилей во Владивостоке, сообщает УМВД России по Приморскому краю.

ДТП произошло на улице Некрасовской в районе дома №98. Двигаясь со стороны проспекта Красного Знамени, 35-летний водитель автомобиля Audi не выдержал безопасную дистанцию до ехавшей впереди Toyota Aqua. В результате произошло столкновение, в котором погибла женщина.

«В результате автоаварии 31-летняя пассажирка автомобиля Audi получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия», уточнили в УМВД России по Приморскому краю.

Водитель Audi, а также находившийся за рулем Toyota Aqua и три пассажира получили травмы различной степени тяжести. Одну из пострадавших с сочетанной травмой госпитализировали в отделение реанимации.

Водитель Audi отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Ранее на Харьковской улице в Артеме столкнулись автомобиль Honda HR-V и рейсовый автобус. В ДТП пострадал один человек.

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дтп приморье владивосток
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