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Часть тротуара обвалилась на мосту в Приморье
Происшествия
Часть тротуара обвалилась на мосту в Приморье
Prt Scr instagram.com / @artem.news.plus  / 

Владивосток, 1 июля. Старый мост через реку Кневичанка в Приморье начал разрушаться. Здесь обвалилась часть тротуара. Этот мост — часть единственного пути из Артема в Шкотовский район после введения ограничений на аварийном путепроводе у АртемГРЭС.

Видео с места происшествия опубликовал @artem.news.plus в Instagram. На кадрах видно, что с одной стороны моста через Кневичанку частично обвалился тротуар. Повисшая заасфальтированная пешеходная дорожка боком уперлась в косогор.

 

«На место инцидента с утра выехали специалисты ООО «ВСК № 1», которые обслуживают объект. В первую очередь сегодня они должны будут оградить пешеходную зону бетонными блоками, а также провести осмотр моста», — сообщили ФАН в министерстве транспорта Приморского края.

Мост через реку Кневичанку находится на дороге в сторону поселка Заводского, ставшей с мая этого года единственным объездным путем вокруг аварийного путепровода у АртемГРЭС. Сейчас это единственная альтернатива для большегрузов и междугородних автобусов, чтобы добраться до Шкотовского района. Губернатор Приморья поручал полностью отремонтировать аварийную дорогу за месяц, но подрядчик не успел из-за увеличения объема работ.

Ранее ФАН писал, что на дороге между двумя приморскими селами Кугуками и Борисовкой произошло обрушение части моста.

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Все новости / Происшествия / Часть тротуара обвалилась на мосту в Приморье
приморье артем обрушение моста присшествия кневичи
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