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Автоматизированную парковку строят в центре Владивостока: репортаж ФАН
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Автоматизированную парковку строят в центре Владивостока: репортаж ФАН
Общество
Автоматизированную парковку строят в центре Владивостока: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 1 июля. В центре дальневосточной столицы на Светланской, 56 появится автоматизированная парковка. Два этажа металлического каркаса уже собрали. Решено добавить третий и увеличить количество машино-мест с 24 до 36.

Автоматизированную парковку строят в центре Владивостока: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Сегодня уже выполнены работы по устройству фундамента, проводятся работы по переустройству коммуникаций, производятся работы по монтажу самой парковки. Два этажа у нас уже смонтированы. С завтрашнего дня планируют приступать к монтажу третьего этажа. Работы производятся в графике», — рассказал в беседе с корреспондентом ФАН руководитель управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Николай Зайцев.

Автоматизированную парковку строят в центре Владивостока: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Это будет вторая автоматизированная парковка во Владивостоке. Первую уже возводят на Верхнепортовой, 6. Весь процесс на таких парковках полностью автоматизирован. Водитель заезжает в парковочный бокс и покидает салон, после чего машину забирает робот и поднимает в свободную ячейку.

Автоматизированную парковку строят в центре Владивостока: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Оплатить услугу можно будет через специальное приложение и банковский терминал. Стройку на Светланской проверил заместитель главы города Николай Зайцев. Таким образом, вместе со стоянкой на Верхнепортовой, которая является капитальным объектом, в городе появится 168 платных парковочных мест.

Автоматизированную парковку строят в центре Владивостока: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Ранее ФАН писал, что во Владивостоке взялись за реконструкцию общественных пространств.

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